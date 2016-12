Le Sorelle Marinetti: "La nostra scossa swing ai brani di Natale"

Come avete scelto i brani dal repertorio del Trio Lescano per la Famiglia Canterina?

In verità non è stato difficile, perché le Lescano, delle quasi 350 canzoni che incisero tra il 1936 e il 1943, molte le interpretarono con le migliori voci femminili e maschili dell'EIAR. Nomi leggendari, come Alberto Rabagliati, Ernesto Bonino, Maria Jottini, Rosanna Fioresi… nomi che oggi a molti dicono poco, ma allora facevano impazzire quei meravigliosi ragazzi che erano i nostri nonni o i nostri genitori. Il nome stesso del progetto viene da un brano di Bixio / Cherubini allora interpretato da Bonino con le Lescano.



Sono canzoni ancora moderne?

Noi crediamo di sì. Sono costruite su testi molto semplici e melodie orecchiabili, ma posseggono ancora tutto il sacro fuoco dello swing. Impossibile non battere il piede.



Come avete rielaborato i brani natalizi in chiave swing?

Alcuni dei brani sono standard natalizi americani già nati con quella caratteristica. Ma nel medley di Natale ci siamo divertiti, insieme al Maestro Schmitz, il nostro arrangiatore e preparatore vocale, a dare le scossa anche a qualche brano tradizionale.



Il 20 dicembre sarete le protagoniste al Blue Note, ci saranno sorprese?

Saremo al Blue Note con la formazione della Famiglia Canterina, che vede in scena anche la bella e brava Francesca Nerozzi e il talentuoso Jacopo Bruno. Ad accompagnarci il trio jazz dell'Orchestra Maniscalchi. La vera sorpresa ce l'ha fatta il pubblico del Blue Note, che ha reso sold out il primo set delle 21 in pochi giorni. Noi ricompenseremo chi verrà a farci gli auguri di Natale con una bella scaletta di brani nuovi e sorprendenti. Uno su tutti “Oh booom!”, cantato addirittura a 7 voci e con il quale si crea una divertente interazione con il pubblico.



Dopo 8 anni Elica sostituisce Mercuria, cosa è cambiato nel gruppo?



Quando Andrea Allione ci ha comunicato l'intenzione di dedicarsi a nuovi progetti non possiamo negare di aver provato un poco di sconforto. Ma abbiamo accettato con affetto e comprensione la decisione, anche perché c'è stato un preavviso che ci ha permesso di fare un casting. Matteo Minerva è stato il prescelto tra una terna finale di ottimi performer. Lui ci ha trasmesso quel quid in più che ringraziando il cielo oggi siamo sicuri che ha. Certo non potevamo presentarlo come Mercuria, anche per rispetto ad Andrea e al personaggio che negli anni aveva costruito. Elica ci è parso un nome sufficientemente futurista e marinettiano. E a bella sorpresa è che il nostro pubblico, anche quello più accanito, l'ha adottato immediatamente con simpatia.

LE DATE DEL TOUR

19/12 – TNT Teatro Nuovo Treviglio, Treviglio (BG) – h. 21

20/12 – Blue Note, Milano (MI) – h.21 - h. 23

26/12 – Teatro La Fenice, Senigallia (AN) – h. 21

27/12 – Teatro Magnani, Fidenza (PR) – h. 17:30

31/12 – Auditorium Torricelli, Bolzano (BZ) – h. 22 ***

01/01 – Auditorium Torricelli, Bolzano (BZ) – h. 18