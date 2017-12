Le otto cose che (forse) non sai su Thriller di Michael Jackson

Con l'uscita dell'album Thriller di Michael Jackson, l’industria discografica cambiò per non essere più la stessa. Il nuovo linguaggio commerciale della musica, basato anche sulla forza visiva dello spettacolo cinematografico, prese coscienza di sé e divenne virale ed imperante nella cultura pop, lanciando la rete televisiva MTV verso la grandezza che detiene oggi.



I record incassati in quei due anni da Michael Jackson con Thriller, mai più superati né eguagliati, lo incoronarono “Re del Pop”, con un lascito che va oltre la fama e verso un’iconizzazione che ne ha da tempo superato la morte.