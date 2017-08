Le immagini di Rugby Sound: rock, rap ed esplosioni di colori

Si è conclusa la 18.ma edizione di Rugby Sound , ormai tradizionale appuntamento estivo con la musica e il divertimento che quest'anno si è svolto nell'inedita location del Castello di Legnano. Oltre 45mila presenze in 10 giorni per i concerti in programma, con i picchi di J-Ax e Fedez e Litfiba (7000 spettatori) seguiti da Darkness e Boomdabash (5000 presenze ciascuno).

Il Rugby Sound è la festa della musica e dello sport organizzata dal Rugby Parabiago in collaborazione col comune di Legnano. Gli organizzatori (Associazione Rugby Parabiago) sono tutti giocatori ed ex giocatori di rugby che si sono avvalsi della collaborazione di 200 volontari (anch’essi giocatori, tutti tesserati al Rugby Parabiago).

I proventi del festival vanno a finanziare i matieriali e le attività del Rugby Parabiago. Infatti, oltre alla musica fuoco del festival era l'attività sportiva: per 10 giorni è stato allestito lo Sport Village con campi attrezzati per praticare vari sport (basket, rugby, calcio, cross fit, yoga, arrampicata) oltre ad altre attività anche per bambini, tutto gratuito.



Molti artisti (come J-Ax e Fedez, Elio e Le Storie Tese, Darkness e Litfiba) hanno scelto il Rugby Sound come esclusiva data Lombarda dei loro tour estivi.