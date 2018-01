Le donne sbancano il box office Usa, incassi da record per le eroine al cinema

Nel 2017 Hollywood è stata scossa dagli scandali per molestie sessuali, con decine di attrici che si sono fatte avanti per condividere le loro storie di abusi. Ma durante lo scorso anno le donne hanno lasciato il segno sullo schermo: per la prima volta in ben 59 anni, i tre film con il maggior incasso negli Usa hanno tutti avuto una protagonista femminile. Daisy Ridley in "Star Wars: Gli ultimi Jedi", Emma Watson in "La bella e la Bestia" e Gal Gadot in "Wonder Woman".