Le Donatella: "Torniamo a cantare come due teenager fuori controllo"

Non solo gossip per Le Donatella . Le sorelle gemelle, che si sono fatte conoscere a " X Factor " come cantanti e che dopo l'esperienza come naufraghe all'Isola dei Famosi e la recente storia d'amore di Silvia Provvedi con Fabrizio Corona sono finite al centro della cronaca rosa, adesso tornano al vecchio amore. La musica. Hanno infatti lanciato il nuovo singolo: " Baby Bastard Inside ".

Il brano non poteva che rispecchiare il carattere esplosivo delle gemelle Giulia e Silvia Provvedi: "E' un singolo che rappresenta in modo eccessivo la vita di due teenager fuori controllo. Amano prendere e prendersi in giro, raccontarsi l'una all'altra senza freni inibitori, godersi la vita a pieno senza troppe sovrastrutture compiendo qualche marachella".

Da piccole il gioco preferito delle gemelle era travestirsi e cantare a squarciagola nella loro mansarda, crescendo si sono rese conto di quanto fosse indispensabile per loro raccontarsi attraverso la musica. Nel 2012, all'insaputa di Giulia, Silvia le iscrive ai casting di X-Factor 6. Si presentano alle audizioni come Provs Destination. Colpiscono i giudici con il loro look, la loro esuberanza e naturalmente il talento. Sotto la guida di Arisa nascono le Donatella. Portano entrambe la forza del loro legame sulla pelle, con il tatuaggio You make me rise when I fall. Esce in seguito il loro primo album Unpredictable. Tre i singoli lanciati: Fooled Again, Magic, Love Comes Quickly. Il 19 settembre 2014 esce il loro nuovo singolo "Scarpe Diem". Nel 2015 partecipano e vincono "L'Isola dei famosi".