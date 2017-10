Le Deva: il debutto con "4", come gli elementi della natura

Le Deva sono un quartetto tutto al femminile che presenta il proprio disco d'esordio, intitolato "4" e in uscita il 20 ottobre. "Semplicemente io e te" è il primo singolo di cui Tgcom24 vi offre in esclusiva il backstage del video. L'album è composto da dieci brani che parlano di amore e amicizia. E rivelano: "Siamo i quattro elementi della natura e insieme ci completiamo e bilanciamo".

"Nel nostro gruppo è importante la figura della donna ed è importante il numero 4. Da qui deriva il nome Le Deva e il titolo dell’album: i Deva sono spiriti della natura appartenenti alla mitologia di diverse culture e in particolare sono noti i Deva dei quattro elementi della vita, pilastri portanti dell'Universo e noi ci siamo ritrovate perfettamente nei nostri quattro elementi".



Il quartetto è composto da Laura Bono, Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa, tutte con già all'attivo propri progetti singoli. "Questo album è il frutto di un lavoro durato un anno e mezzo e che ci ha insegnato cosa significa fare musica in gruppo. Ci sono tanti ingredienti che si mescolano come i testi d'autore, la melodia italiana e il ritmo pop internazionale", ha raccontato Verdiana Zangaro, già nel cast di "Amici" nel 2013. Anche Greta Manunzi ha partecipato ad "Amici" prima di pubblicare l'album "Ad ogni costo", Roberta Pompa viene invece dal mondo di X Factor (nel 2013 con la squadra di Mika) mentre Laura Bono ha alle spalle una vittoria a Sanremo Giovani nel 2005.