13 settembre 2016 11:39 Laurie Anderson: "Attraverso il cuore di un cane racconto la vita e la morte" Arriva nei cinema solo per il 13 e il 14 settembre "Heart Of A Dog", il film dellʼartista statunitense. Tgcom24 lʼha incontrata

Arriva per due giorni nelle sale italiane, il 13 e 14 settembre, "Heart Of A Dog", il film di Laurie Anderson presentato alla scorsa Mostra del cinema di Venezia. Il film, tra ricordi personali, momenti di animazione e tributi agli artisti che l'hanno ispirata, è un'ipnotica riflessione su vita e morte, incentrata su Lolabelle, l'adorato cagnolino di Laurie, morto nel 2011. "Il film si chiede cosa siano le storie e come vengono raccontate" dice a Tgcom24.

L'anteprima del film (la cui colonna sonora è uscita il 9 settembre anche in una speciale edizione italiana) è stata fatta al teatro Franco Parenti, con tanto di performance aperta ai cani, audience privilegiata per la musica di Laurie ("Mi diverte suonare per i cani perché quando improvvisi non sanno aspettarsi quale nota seguirà, e poi sono sempre molto attenti: non si sa mai, magari salta fuori del cibo!"). "Heart Of A Dog" è dedicato a Lou Reed, marito dell'artista scomparso nel 2013, che interpreta la coda musicale con il suo brano "Turning Time Around".

Cos'hanno di così speciale i cani?

Sono i "signori dell’empatia". E sono anche ottimi osservatori, loro fanno attenzione a tutto e passano la vita a guardare. Non hanno iPhone o iPad dai quali farsi distrarre. Spesso sono preoccupati. Soprattutto dal cibo: arriverà presto o tardi? La gente che non ha mai avuto un cane non capisce, non può capire il rapporto che si instaura con un cane. Ti guardano strano, pensano tu sia ridicolo e “fatti una vita”.



Al teatro Parenti ha suonato per loro. Come è stato?

Divertente da morire! Erano sul palco, si guardavano intorno, sembravano un po’ attenti e un po’ annoiati. Alla fine uno mi ha messo le zampe sulle spalle e mi ha leccato il viso per due minuti. Quale segno di apprezzamento maggiore? E’ stato bellissimo. E folle al tempo stesso. C’era un boarder collie con un occhio azzurro e uno marrone. Aveva un’espressione indescrivibile: pensa alla persona più carina che puoi immaginare.



Ha detto che per realizzare il film il suo mantra è stata la frase di David Foster Wallace "ogni storia d'amore è una storia di fantasmi"...

Noi proviamo a vedere quelli di cui abbiamo bisogno ma la maggior di questo è una proiezione di quello che noi vogliamo e pensiamo che quella persona sia. E vediamo a malapena chi ci sta davvero di fronte. E per la maggior parte del tempo siamo ciechi, vediamo solo quello che vogliamo vedere. Abbiamo di fronte dei fantasmi. I cani sono più nel presente. Non hanno piani, progetti, rimpianti.