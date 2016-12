Laurie Anderson, a New York un concerto per un pubblico speciale: solo cani

Laurie Anderson ha tenuto un concerto particolare nella centrale Times Square di New York. La performance è stata studiata non per un pubblico di uomini, bensì per i loro amici a quattrozampe: la vedova di Lou Reed ha eseguito una suite diffusa attraverso altoparlanti regolati a ultra-basse frequenze udibili solo da orecchie canine. Gli accompagnatori bipedi sono stati dotati di cuffie da cui ascoltare la musica.