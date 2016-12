Laura Pausini, un pirata della strada le ha ucciso il cane Brando

Laura Pausini ha perso il suo adorato cane Brando. Un pirata della strada lo ha investito e lo ha lasciato sul ciglio senza nemmeno avvertire la cantante. Lei disperata si sfoga su Facebook: "Il mio Brando è stato investito da un codardo che non ci ha nemmeno chiamati nonostante avesse la targhetta col numero. Brando tesoro, sei con noi per sempre, la tua famiglia ti pensa e ti ama. Corri sulle nuvole..."

La Pausini scrive questo post che ha il sapore amaro sul suo profilo social: "Gli animali sono come gli uomini e meritano rispetto!". Impegnata nel ruolo di coach nella versione messicana del talent The Voice, Laura è lontana dall'Italia ma è circondata dall'affetto dei suoi fan. Più di 3.500 i commenti arrivati su Facebook sulla vicenda e tutti ovviamente sono di cordoglio per la vicenda di Brando o di rabbia nei confronti dei pirati della strada.