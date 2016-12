20 febbraio 2015 Laura Pausini, stella a Miami con il premio Lo Nuestro alla carriera La cantante romagnola ha ottenuto per la seconda volta il prestigioso premio assegnato ai più importanti esponenti della musica latina. La prima volta era stata nel 1995 come artista emergente Tweet google 0 Invia ad un amico

14:52 - Laura Pausini ha ritirato a Miami il premio Lo Nuestro alla carriera, riconoscimento internazionale che ogni anno viene assegnato ai più importanti esponenti della musica latina. Laura si era guadagnata anche altre 3 nomination: Pop-Album, Pop-Artista Donna e Tropical-Colaboriacion per "Se fuè". "Dedico il premio a mio babbo. Devo tutto a lui, ai suoi consigli - ha commentato lei -, ai suoi insegnamenti, amante della musica e non del successo".

"Io volevo essere come lui, una cantante di piano bar (possibilmente in Romagna cosi' la notte potevo tornare a dormire a casa). E non importa davvero se invece che in un ristorante oggi io posso viaggiare per il mondo. Quello che importa davvero è che io ho realizzato il mio sogno: io sono una cantante", ha dichiarato sui social la cantante.



L'artista romagnola si era già aggiudicata un Lo Nuestro nel 1995, a soli 2 anni dalla vittoria al Festival di Sanremo, come Miglior artista pop emergente, ricevendo poi altre due statuette, nel 2006 e nel 2010 sempre come Artista Femminile Pop dell'anno.



Prima di arrivare a Miami, Laura si è esibita per la prima volta nella carriera in Australia a Melbourne e a Sydney e in Russia a Mosca, davanti a migliaia di fan che hanno cantato con lei i suoi più grandi successi