Laura Pausini, regina di Roma: conquista il Circo Massimo

Dopo essere stata la prima donna a esibirsi a San Siro (2007), la prima in tour negli stadi italiani (2016), ora è anche la prima a conquistare l'antica arena nel cuore della Capitale e, anche se visibilmente emozionata, eccola vittoriosa sul palco, combattiva come una guerriera, decisa a mantenere quel buonumore che non l'abbandona mai e che è diventato il suo marchio di fabbrica. "Sono emozionata, ma ho meno paura del solito. Sarà l'età. E' la prima volta che faccio una cosa così grande senza ansia, evidentemente l'ho smaltita nella settimana che ha preceduto la data zero a Jesolo", ha detto appena prima di salire sul mastodontico palco tra luci ed effetti speciali.



Eppure più volte durante la serata, che in autunno sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, la voce si è incrinata a tradire quell'emozione per quello che è e rimarrà un evento unico. "Non sono nata pronta. Ma sono nata per provarci. Per non mollare. Sono nata per non accontentarmi", aveva scritto poco prima del concerto su Facebook: "Per vedere cosa c'è il giorno dopo. Stanotte e domani stiamo insieme al Circo Massimo. Perché se sono lì a cantare. Significa che ci abbiamo provato, che non abbiamo mollato e che non ci accontentiamo... io sono voi, voi siete me. Ci stiamo facendo sentire forte!".



E per non accontentarsi Laura già pensa "in grande": "Ho fatto San Siro, ora il Circo Massimo. Cosa rimane? Be', c'è il Colosseo. Sono gli ultimi colpi, bisogna darci dentro", dice. in dialetto. E quando qualcuno le fa notare che nei giorni scorsi a Beyoncé e' stato negato il permesso di registrare un video perché già occupato da Alberto Angela, lei scherza: "Adoro! A casa nostra prima noi. Oh, ma solo in questa situazione, eh? Non prendetela come una dichiarazione politica", si schernisce subito.