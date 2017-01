Laura Pausini, Natale in chiave swing: arriva "Laura Xmas", un album da mettere sotto l'albero

E i suoi due desideri Laura Pausini li ha realizzati in questo disco, pubblicato per Atlantic-Warner Music in versione italiana e spagnola e distribuito in oltre 60 paesi . Un album con le più belle canzoni di Natale che la cantante romagnola presenterà per la prima volta alla stampa mondiale il 24 novembre a Parigi, in una speciale serata organizzata in collaborazione con Disneyland Paris . "Ho sempre sognato di fare un disco di Natale, di cantare le canzoni che ho imparato quando ero piccola e che ho cantato da sempre in chiesa o in casa con la mia famiglia. Ho cercato di unire due desideri che avevo: fare il disco di Natale e arrangiarlo swing." La cover dell’album ritrae Laura avvolta da un lungo mantello rosso, sospesa su un’altalena immersa in un incantato bosco innevato. Un paesaggio fiabesco che può esistere solo nella fantasia, come nella migliore tradizione di Natale ed è realizzata a Los Angeles da un maestro della nuova fotografia: Josh Rossi , l’artista che più di ogni altro con le sue immagini ha saputo inventare la narrazione di fiabe. Per questo nuovo progetto la Pausini ha voluto al suo fianco uno dei più grandi produttori mondiali Patrick Williams, forse il più grande arrangiatore americano di musica swing che con la sua Orchestra, ha registrato l’album nei leggendari Capitol Studios di Los Angeles, per dare a questo lavoro una luce unica in cui sia evidente la straordinaria qualità musicale. “Lavorare con una cantante così famosa nel mondo è stato molto emozionante. Laura è una delle migliori interpreti che io abbia mai incontrato, è una persona carismatica ed è stato un vero piacere lavorare con lei. Laura è molto versatile, può cantare davvero qualsiasi cosa. Ha questa grande qualità: la capacità di raccontarti una storia”, ha dichiarato Williams, classe 1939 e storico produttore di Frank Sinatra, ma anche di Barbra Streisand e Andrea Bocelli e dei grandi successi di Michael Bublè .

Il primo singolo è uno dei brani più celebri e amati del Natale. Si tratta di “Santa Claus Is Coming To Town”, accompagnato da un videoclip girato al Teatro Comunale Ebe Stignani di Imola con il patrocinio del Comune di Imola, diretto dal regista Gaetano Morbioli, che ha firmato molti dei videoclip di maggiore successo della carriera di Laura. Avvolto in magnifici addobbi e un’atmosfera natalizia, il teatro storico ha accolto in questa occasione centinaia di fan arrivati da tutta Italia per un misterioso secret project, che li ha visti protagonisti insieme a Laura per due giorni interi di riprese.



Ma nell’album sono presenti grandi classici come "It's beginning to look a lot like Christmas", "Let it snow! Let it snow! Let it snow!", l’intramontabile "Jingle bell rock", "Have yourself a merry little Christmas", "Jingle bells". E ancora "White Christmas", "Happy Xmas war is over", "Feliz Navidad", "Adeste fideles", "Oh happy day" e "Astro del ciel", cantata in italiano.