Laura Pausini: "La mia ricetta preferita per Natale"

In questi giorni pre - festivi Radio 101 ha lanciato l'#R101PAUSINIXMASDAY, ovvero una giornata intera in compagnia di Laura Pausini e delle sue canzoni natalizie. Proprio a proposito di preparativi, Davide Lentini e Lucilla Agosti hanno chiesto alla cantante quale sia la ricetta immancabile a casa Pausini. "I passatelli, ovviamente in brodo!" risponde Laura convinta. La ricetta? Ve la spiega lei!