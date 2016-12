Laura Pausini annuncia su Fb lo stop dopo i problemi di salute: "Da gennaio mi riposerò"

La pop star nostrana scrive ancora su Facebook: "Mi sento desolata. Mi sto curando da una settimana, sono una molto attenta alla gola, come sapete in tour non parlo fino alle 17 e non esco praticamente mai, sono 'svizzera' così dicono i miei quando lavoro, ma è vero sono da sempre stata molto disciplinata". E poi chiarisce: "Per questo quando una settimana fa non stavo bene ho iniziato subito una cura che però non ha per niente funzionato nonostante fosse molto pesante. Quindi ora devo stare in silenzio per 8 giorni. E' l'unica. Però il dottore mi ha detto che il 15 avrò di nuovo la mia voce e quindi non vedo l'ora che arrivi quel giorno". E a proposito dei concerti annullati: "Mi dispiace molto. Sto cercando di fare il possibile per recuperare tutte e 5 le date entro la fine di dicembre". Intanto a novembre, uscirà il suo nuovo album, il "natalizio" "Laura Xmas".