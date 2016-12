Laura Antonelli, il ricordo di Lino Banfi: "Avrei voluto aiutarla di più"

"Una grande fragilità e un'altrettanto grande bontà. La sua morte mi rattrista enormemente e mi fa restare con l'angoscia di non averla aiutata abbastanza. Un'attrice così bella e brava non doveva finire così" racconta all'Ansa Lino Banfi, commosso per la scomparsa di Laura Antonelli. Era stato suo compagno di set in molti film e l'aveva incontrata di nuovo qualche anno fa, trovandola in grande stato d'indigenza.

Nel 2010 Banfi lanciò un appello per aiutare l'attrice attraverso l'attribuzione di un vitalizio, ma la richiesta non andò a buon fine. In quell'occasione la Antonelli ruppe il silenzio in cui si era rinchiusa da anni per ringraziare "Lino Banfi e tutti coloro che si stanno preoccupando di me. Avere maggior sicurezza mi aiuterebbe ad affrontare meglio le attuali difficoltà. Mi farebbe piacere vivere in modo più sereno e dignitoso anche se a me la vita terrena non interessa più. Vorrei essere dimenticata".



Su Twitter il messaggio più sincero arriva da Simone Cristicchi, che proprio a lei aveva dedicato il brano Laura: "Ora cammini libera e ti perdi tra la gente. Come il nome di una donna come tante... Laura". A ricordarla Rossella Brescia "La colpa è anche mia... Ricordarsi di lei solo oggi fa tristezza", Simona Ventura "Riposa in pace Laura, attrice splendida e sfortunata" e Cristiano Malgioglio "Ero emozionato dalla sua bellezza. Amava Mina. Un Mito ci dice Addio". A renderle omaggio anche Alessandro Gassman, con un mazzo di fiori virtuale. "Era di una bellezza e bravura straordinaria ed è stata abbandonata da tutti, fa male pensare che un'artista come lei non abbia potuto trovare una sua serenità", commenta lo stilista Antonio Marras. Mara Venier posta su Instagram l'immagine simbolo di Laura Antonelli tratta da Malizia e commenta: "Ciao Laura, ti voglio ricordare così". Puntuale arriva il cordoglio di Jean-Paul Belmondo, che affida il ricordo a una nota ufficiale, citata da diversi media francesi: "E' con profonda tristezza che ho appreso della morte di Laura Antonelli. Laura fu per me prima di tutto una compagna adorabile, dallo charme eccezionale. Fu anche una partner di grande qualità, che tutti apprezzavano sui set. Di lei voglio conservare solo questi meravigliosi ricordi".