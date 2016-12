18 ottobre 2014 Lapo Elkann, sedia a rotelle e sigaretta sul red carpet del Festival di Roma L'imprenditore si è presentato con la sorella Ginevra ancora infortunato dopo l'incidente in motorino avvenuto a settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

14:01 - Sigaretta in bocca, aria da cattivo ragazzo e ancora convalescente sulla carrozzina a causa di un incidente in motorino avvenuto a settembre. Lapo Elkann è apparso così sul red carpet del Festival di Roma, assieme alla sorella Ginevra. Superstar della serata l'attore inglese Clive Owen (Golden Globe per "Closer" e di film come "King Arthur", "Sin City" e "Inside Man") che ha presentato la serie tv "The Knick".