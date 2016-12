Lando Buzzanca apre il ciclo di incontri “Manzoni Cultura”

12:57 - Parte lunedì 10 novembre alle ore 21 “Manzoni Cultura”, una serie di appuntamenti organizzati dal teatro Manzoni di Milano dedicati a grandi personaggi dello spettacolo e della cultura italiana che saranno intervistati dal giornalista Nicola Porro. Primo ospite sarà Lando Buzzanca, icona del cinema italiano degli anni 70 e 80, che ha saputo raccontare con ironia i vizi e le virtù dell’uomo medio italiano.

Per cinque settimane il pubblico sarà protagonista di un faccia a faccia con alcuni dei volti più noti e amati del nostro Paese. Il nuovo format è ideato e diretto da Edoardo Sylos Labini per essere un contenitore di intrattenimento culturale, nel quale il pubblico riveda quel salotto culturale in cui tutti i milanesi si riconoscono da sempre.