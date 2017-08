13 agosto 2017 11:28 Lana Del Rey: un ritorno tra malinconia, gioia di vivere e un pizzico di magia Si intitola "Lust For Life" (Gioia di vivere) il nuovo album della cantante americana. Ma a dispetto della foto di copertina sorridente, le atmosfere sono quelle di sempre...

E' tornata la regina del sadcore, quello stile musicale tutto malinconia, atmosfere retrò e languidezza. Lana Del Rey ha pubblicato "Lust For Life" e a dispetto del sorriso smagliante che sfoggia in copertina e del titolo ("Gioia di vivere"), la musica è sempre quella che ha conquistato fan in mezzo mondo. Anche se lei a "Vanity Fair" ha detto: "Voglio più colori, più luce e un sound anni Sessanta".

Cambiamento o coerenza che sia l'album ha fatto breccia come al solito, finendo al numero 1 in classifica in Gran Bretagna. Di sicuro gli ingredienti che lo compongono sono variegati e per capirlo basta sbirciare la lista degli ospiti che vi hanno collaborato: da The Weeknd, uno degli artisti più importanti a livello internazionale di questi ultimi anni, al figlio di John Lennon, Sean Ono Lennon, passando per Stevie Nicks dei Fleetwood Mac.