Lana Del Rey riappare in spiaggia con un pancino sospetto

10:30 - Da un po' non si faceva vedere in giro, ma adesso Lana Del Rey è riapparsa su una delle paparazzatissime spiagge di St Barth avvinghiata al fotografo italiano Francesco Carrozzini. Baci e tenerezze sugli scogli per la coppia, che sembra nascondere un dolce segreto. Il pancino della popstar, coperto dal prendisole, appare arrotondato e da come il fidanzato la riempie di attenzioni, pare proprio che Lana stia vivendo in un momento 'delicato'.