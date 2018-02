Lana Del Rey, la polizia arresta un uomo che progettava il suo rapimento

Sulle pagine ufficiali della cantante l'uomo aveva postato dei messaggi che avevano messo in allarme la polizia: "Voglio vedere la mia regina venerdì, e da quel giorno in avanti le nostre decisioni saranno una cosa sola" e ancora: "Venerdì me ne andrò per incontrare mia moglie, che sarà in città per un concerto, e dopo probabilmente non mi vedrete più". Sarebbe bastato questo per convincere le forze dell'ordine ad entrare in azione per evitare che Hunt mettesse in pratica i suoi propositi, arrestandolo come persona pericolosa. La cantante non ha commentato e ha eseguito il suo concerto indisturbata.