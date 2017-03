La scena trap italiana ha un astro nascente, ed è Laioung . Dopo i milioni di visualizzazioni raccolti dai suoi video in Rete, arriva " Vengo dal basso ", singolo che anticipa l'album " Ave Cesare – veni, vidi, vici ". Alla canzone collabora Gue Pequeno . Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva il video, che nelle immagini si ispira ai film di Quentin Tarantino .

Madre sierraleonese, padre pugliese e un carisma fuori dal comune, Laioung (vero nome Giuseppe Bockarie Consoli) è nato nel 1992 a Bruxelles ma è cittadino del mondo. Il suo album, in uscita il 21 aprile, sarà un doppio cd che includerà inoltre "Giovane Giovane", hit con i featuring di Izi e Tedua che ha consacrato l’esplosione di Laioung, "Quello Che Voglio" e nuovi inediti.



Il videoclip, diretto da Angelo Guarracino, con un approccio estremamente cinematografico e ispirato all’immaginario di Tarantino (Django Unchained, The Hateful Eight), amplifica il senso del brano raccontando la liberazione da una situazione di oppressione di un giovane dagli occhi arditi e il cuore coraggioso. Il ruolo del capobanda cinico e sfrontato attorniato da fuorilegge di ogni tipo in un saloon è interpretato da Guè Pequeno. I due si incontrano e si sfidano. Un duello da cui Laioung uscirà vincitore. Nel video compaiono anche Alessandro Egger, Francesca Brambilla, Ines Trocchia e Francesca Pepe.