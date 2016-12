Lady Gaga, una dama in bianco super sexy

11:51 - Dopo la svolta swing Lady Gaga ha abbandonato definitivamente trampoli eccentrici e abiti stravaganti, ma anche con un semplice long dress bianco sa come farsi notare. All'uscita di un hotel di Londra ha infatti sfilato davanti ai paparazzi, sfoggiando una scollatura vertiginosa che lasciava ben in vista il décolleté. Per gli occhi un make-up a scacchi, giusto per ricordare che la regina della provocazione resta sempre lei.

Lady Gaga è nella capitale londinese per una serie di concerti e proprio dal palco della O2 Arena ha rivelato ai fan di soffrire ancora di depressione. Nonostante il successo e l'affetto degli ammiratori, non è purtroppo ancora riuscita ad abbandonare le pillole.



"Prendo medicine ogni giorno per la depressione e biasimo me stessa per questo. Penso 'Perché non riesco ad essere felice?' - ha confessato ai fan - Ma poi ho capito che sono nata così e per alcune persone è difficile vedere il lato positivo. Ma la depressione ha bisogno di essere presa più sul serio".