27 gennaio 2015 Lady Gaga, un addio al nubilato "estremo" tra pole dance e bambolotti gonfiabili La popstar ha festeggiato la sua compagna di scuola Ari documentando tutto fedelmente su Instagram. E si è trovata anche un compagno particolare con cui andare a letto...

10:23 - Un addio al nubilato è sempre l'occasione per lasciarsi andare. Se poi a guidare il gruppo c'è Lady Gaga. Nei giorni scorsi la popstar e le sue amiche hanno festeggiato Ari, ex compagna di scuola di miss Germanotta, che si prepara a fare il grande passo. Nel frattempo festa grande a suon di pole dance e simboli fallici a go-go. Qualcosa se l'è portato a casa anche Gaga, visto che si è immortalata a letto con un bambolotto gonfiabile...

Dalle foto la cantante e le sue amiche danno proprio l'impressione di essersi divertite, senza farsi mancare nulla di quello che è richiesto in questo genere di eventi: una bella torta a forma di genitali maschili, uno stripper con muscoli da bodybuilder, oggettistica varia a sfondo sessuale e alcol a fiumi.



A parte le foto senza trucco a mostrare gli effetti dei festeggiamenti, Gaga ha poi postato alcune immagini di lei impegnata in una seduta di yoga. Per riequilibrare l'energia era il minimo che dovesse fare...