Lady Gaga sirena alle Bahamas prima di tornare in tour

11:12 - Lady Gaga si concede un po' di relax alle Bahamas, dove si è esibita insieme a Tony Bennett lo scorso 13 giugno, dopo aver cantato la sera precedente alla cerimonia inaugurale dei Giochi Europei di Baku, in Azerbaijan. Prima di tornare in tour, che ripartirà il 19 giugno da New York e la porterà in Italia il 15 luglio a Perugia, all'Umbria Jazz, miss Germanotta si è goduta i Caraibi, dove ha mostrato il suo fisico snello e il florido fondoschiena.

Con uno striminzito bikini verde addosso, Lady Gaga si è divertita a posare accanto a una palma, su una splendida spiaggia di sabbia bianca, con alle spalle il mare cristallino delle Bahamas. "Lavoro duro, gioco duro. E ancora lavoro duro e gioco più difficile", ha ironizzato nel messaggio che accompagna le foto, postate su Instagram.



La pausa per Gaga sarà però davvero breve. Il 19 giugno la star riprenderà il Cheek to Cheeck Tour insieme a Tony Bennett. Ricomincerà con quattro serate al Radio City Music Hall di New York, poi altre quattro date in giro per gli Stati Uniti, prima di sbarcare finalmente in Europa. Prima tappa il Montecarlo Summer Festival il 4 luglio, poi una manciata di concerti su e giù per il continente fino al 24 luglio, quando è attesa nel New Jersey. Insomma un tour de force che miss Germanotta ha pensato di far precedere da una mini vacanza.