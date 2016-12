Lady Gaga, sideboob mozzafiato a New York

La notiza, stavolta, è che Lady Gaga è vestita. Anche se non rinuncia mai alla trasgressione. Biondissima, tailleur nero con pantalone, Miss Germanotta ha voluto stupire con una scollatura vertiginosa e senza reggiseno alla New York Fashion Week. Naturalmente gli occhi, e i flash, erano solo per lei. Che con il sideboob mozzafiato ha lasciato tutti a bocca aperta.