Lady Gaga "ruba" Paul McCartney a Rihanna

11:54 - Tradimento social per Paul McCartney, che dopo aver collaborato insieme a Rihanna al singolo "FourFiveSeconds" si è fatto immortalare alla batteria tra le braccia di Lady Gaga. "Passo sempre dei bei momenti con il mio amico. Non dimenticherò mai quando mi chiamò l'anno scorso per una collaborazione e misi giù perché pensavo fosse uno scherzo!" ha commentato Miss Germanotta a margine dello scatto.

"Ho avuto una bellissima session con Sir. Paul McCartney e alcuni amici. Stiamo lavorando a uno dei suoi tanti progetti segreti! Musicisti strepitosi, bella atmosfera e un sacco di risate!" ha annunciato la Gaga su Instagram, senza svelare ulteriori dettagli. Duetto in vista quindi, mentre a Riri non resta altro da fare che ingoiare il rospo e dividere il talento di Paul con la rivale.