Lady Gaga ringrazia i fan con una fetta di torta di compleanno

Lady Gaga ha festeggiato 30 anni, ricevendo tantissimi messaggi di auguri dagli ammiratori. Così ha deciso di salvare virtualmente una fetta di torta per i fan, offrendola attraverso una foto e un post su Twitter : "Voi avete fatto valere questi vent'anni di carriera". Miss Germanotta appare senza un filo di trucco, sorridente e rilassata in un ambiente intimo, dopo le celebrazioni dello scorso weekend con un super party a Hollywood.

La grande festa per i 30 anni di Lady Gaga si è tenuta al No Name Club di Hollywood, a cui hanno partecipato Kylie Minogue, Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde, Nick Jonas, Chrissy Teigen e John Legend, Kathy Bates, Kate Hudson, Pharrell Williams e tanti altri vip. La cantante, in abito corto dorato firmato Saint Laurent, si è presentata al braccio del suo fidanzato, Taylor Kinney. Il suo fantastico 2016 si è aperto con la vittoria ai Golden Globe, e proseguirà con l'uscita del quinto album in studio e con il matrimonio, che sta pianificando.