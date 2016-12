Lady Gaga protagonista del remake di "E' nata una stella"

Via libera al terzo remake di " E' nata una stella ", film del 1937 con Janet Gaynor nei panni di una ragazza di provincia che approda ad Hollywood per sfondare come attrice. Ad interpretare il ruolo dell'ingenua nella nuova versione ci sarà Lady Gaga , che sarà diretta sul set da un altra star: Bradley Cooper, alla prese con la sua prima regia. A quanto riporta Deadline, per la parte era stata inizialmente scelta Beyoncé ma le trattative non hanno avuto esito positivo.

La produzione del film inizierà nei primi mesi del 2017 in California. La popstar interpreterà una cantante di belle speranze, che cerca di ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo grazie anche all'aiuto di un attore ormai sul viale del tramonto.



E' nata una stella è un progetto particolarmente caro a Bradley Cooper, che aveva iniziato ad interessarsi al copione già sul set di "American Sniper" nel 2014. La prima scelta per il ruolo di protagonista era stata Beyoncé, ma successivi provini con Lady Gaga (Golden Globe come miglior attrice protagonista) hanno convinto la Warner Bros ad affidarle la parte.



La cantante comporrà e interpreterà nuovi brani per il film. "Sono euforica all'idea di lavorare con un brillante artista visionario come Cooper", ha commentato Lady Gaga su Twitter. Ma le sorprese non finiscono qui: dal suo profilo Instagram, Lady Gaga ha infatti annunciato che a settembre uscirà il suo nuovo singolo, dal titolo "Perfect Illusion".