Lady Gaga, prima del jazz c'è ancora l'attitudine da popstar provocatoria

Cresce l'attesa a Perugia per il concerto di Lady Gaga che, mercoledì 15 luglio, porterà sul palco dell'Arena Santa Giuliana il suo " Cheek To Cheek Tour " in coppia con Tony Bennett . La cantante è già arrivata nella cittadina umbra e ne ha approfittato per girare tra le stradine della città. A suo modo. Perché se sul palco in questo tour è una lady sofisticata ed elegante, in strada è la solita popstar provocatoria.

E' una Gaga decisamente multiforme quella degli ultimi tempi. Che si diverte a presentarsi al suo pubblico nei modi più diversi. E così se una volta la provocazione e la stravaganza erano una specie di obbligo, ora la cantante sembra seguire l'istinto del momento. Nessun problema a mostrarsi su Instagram struccata o con indosso una semplice maglietta degli Iron Maiden, così come sul palco accanto a Bennett quella che si esibisce è una Lady in versione "classica". Sfarzosa, elegante ma nei canoni delle cantanti jazz e swing degli anni 50 e 60.



Nel tempo libero invece come viene viene. E a Perugia ha sfoggiato trasparenze ormai consuete per lei. D'altro canto il caldo in questi giorni soffoca... Il tour prosegue con grande successo e, dopo le trionfali date americane, in questi giorni è la volta dei grandi Festival. Quella a Umbria Jazz sarà l'unica data dello show in Italia, un'occasione quasi unica di vedere la cantante nella sua incarnazione jazz. A meno che per il futuro non abbia intenzione di proseguire su questa strada, meno destinata al grande pubblico ma sicuramente più consona per mettere in mostra tutto il suo talento.