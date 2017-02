Lady Gaga: "Orgogliosa del mio corpo e della mia pancetta..."

Ha ballato, cantato e fatto acrobazie sospesa in volo. Eppure molti sono stati più attenti alla sua pancetta morbida ben in vista, che alla sua impeccabile performance al Super Bowl. E le critiche non si sono fatte attendere. Ma Lady Gaga non si è scomposta e sui social ha risposto a tono ai suoi detrattori: "Sono orgogliosa del mio corpo e dovreste esserlo anche voi..."

Star indiscussa dell'halftime alla finale del campionato della National Football League, la cantante di "Bad Romance" ha zittito le polemiche con un post... "politically correct": "Ho sentito che il mio corpo è stato argomento di conversazione, quindi vorrei dirvi che sono orgogliosa del mio corpo e voi dovreste esserlo del vostro", ha scritto la popstar su Instagram: "Non importa chi tu sia o cosa tu faccia. Potrei darvi milioni di ragioni sul perchè non c'è bisogno di soddisfare niente e nessuno per avere successo. Siate semplicemente voi stessi. Questa è roba da campioni. Grazie mille a tutti per avermi supportato. Vi amo ragazzi. Xoxo, gaga". Un messaggio più che positivo e una saggia replica a chi, della sua incredibile e ammirevole performance sul palco, ha colto soltanto quel rotolino di pancia in più.