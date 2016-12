3 novembre 2014 Lady Gaga, nude look con seno in vista Miss Germanotta non smette di stupire e si prepara al grande concerto al Forum di Assago del 4 novembre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:21 - Anche se a Parigi fa molto freddo, Lady Gaga ha scelto un nude look per una passeggiata con il suo adorato cagnolino. Nuova acconciatura con treccine, piercing al naso, gonna lunga e corpetto barocco che le copre a malapena il seno, Miss Germanotta si è concessa ai paparazzi in versione Gypsy. Intanto sale l'attesa per l'unica tappa italiana del "The ArtPop Ball Tour" il 4 novembre al Forum di Assago. Le sorprese non mancheranno.