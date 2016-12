Lady Gaga, l'amore è "Perfect Illusion" che fa sballare come una droga

Canta, salta, si agita come una rocker. Lady Gaga lancia il nuovo, attesissimo, singolo "Perfect Illusion". Dopo la cover posta anche un video, in cui appare estasiata. Il nuovo brano segna per Miss Germanotta l'avvio di una nuova era. Co-prodotta da Mark Ronson, Bloodpop e Kevin Parker, la canzone parla di un amore che sballa come una droga: "Ti ho sentito quando mi tocchi, in alto come le anfetamine, forse sei solo un sogno".