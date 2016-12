Lady Gaga inciampa all'uscita di un ristorante, ma anche lo scivolone è con stile

Anche quando inciampa, Lady Gaga lo fa con stile. La popstar è caduta all'uscita di un ristorante di West Hollywood, mentre si dirigeva verso la sua auto. Forse tradita dall'abito lungo o forse dagli occhialoni scuri per difendersi dai paparazzi, la cantante non ha visto il marciapiede ed è inciampata, salvo rialzarsi subito come se nulla fosse e salire sorridente nella sua decappottabile, mentre i fotografi non smettevano di immortalare la scena.

Lady Gaga aveva trascorso la serata insieme all'amica Lisa Vanderpump, titolare del ristorante Pump e star del reality tv The Real Housewives of Beverly Hills. La cantante è reduce dal successo planetario del Cheek to Cheek tour insieme a Tony Bennett, che si è concluso lo scorso 1 agosto. In questi giorni in cui è in vacanza, Lady Gaga si è concessa un po' di relax e sta ultimando i preparativi per il matrimonio con Taylor Kinney.