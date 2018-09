Lady Gaga: "Il trauma dello stupro a 19 anni e la mia battaglia contro ansia e depressione croniche"

"Combatto contro ansia e depressione croniche... il dolore ai nervi non è uno scherzo". Lady Gaga posa, sensuale e sexy, sulla cover del numero di ottobre di Vogue per promuovere il suo film con Bradley Cooper "A Star is Born" e in una lunga intervista svela i dettagli sulla sua battaglia contro la fibromialgia e su come la malattia sia, a suo parere, legata al trauma sessuale vissuto durante l'adolescenza.

Aggredita sessualmente a 19 anni da un produttore musicale, questo trauma adolescenziale avrebbe lasciato un'impronta duratura nella sua vita, racconta Lady Gaga, convinta che lo stupro abbia innescato la sua lotta con la fibromialgia. "Ho passato cose orribili di cui oggi posso ridere, ma solo perché sono stata sottoposta a terapia mentale e fisica per poter guarire durante gli anni". E aggiunge: "Sono così irritata dalle persone che non credono che la fibromialgia sia reale", ha spiegato l'artista32enne: "Per me, e penso per molti altri, è davvero un ciclone di ansia, depressione post traumatica e panico, che manda il sistema nervoso in overdrive, e di conseguenza si ha un dolore ai nervi"...



I sintomi? Lady Gaga dice che è come essere su un "ottovolante":"Mi sento stordita. Sai quella sensazione quando sei sulle montagne russe e stai per scendere da un pendio davvero ripido? Quella paura e il vuoto nello stomaco? Il mio diaframma si blocca. Poi ho difficoltà a respirare, e tutto il mio corpo va in uno spasmo. E inizio a piangere ", ha spiegato l'artista.