Lady Gaga fa la sua rivoluzione con "Joanne" e vola al primo posto in 61 Paesi

L'attesa per questa uscita era altissima da parte dei fan della popstar, tanto che a partire dalla mezzanotte, quando l'album è stato reso disponibile, "Joanne" è schizzato al numero 1 di iTunes in 61 Paesi, dagli Stati Uniti e la Gran Bretagna per arrivare anche all''Italia.

Gaga ha lavorato a lungo a questo album, da lei scritto insieme a Mark Ronson (co-autore di quasi tutte le canzoni) e altri autori e produttori come Kevin Parker dei Tame Impala e RedOne, già produttore di alcuni dei suoi più grandi successi come "Poker Face" e "Bad Romance".



Nell'album c'è anche un duetto con Florence Welch dei Florence and the Machine e un pezzo scritto insieme a Beck, mentre Josh Homme dei Queen Of The Stone Age ha collaborato alla stesura di due canzoni. "Joanne" esce in una versione standard con undici pezzi, e una deluxe con tre brani in più