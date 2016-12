Lady Gaga: "Eccomi senza trucchi ed eccessi, questa sono io"

Giù la maschera, basta trucchi esagerati ed eccessi. Lady Gaga è cresciuta. A 30 anni la pop star cambia registro, si sente matura per affrontare la carriera in modo più consapevole. A Londra, come riporta il "Corriere della Sera", ha presentato il nuovo singolo, ma soprattutto una nuova immagine: "Il trucco per me era diventato il mio volto. Oggi mi sento bene nella mia pelle, senza nascondere chi sono".