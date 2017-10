Lady Gaga è malata, Beyoncé le manda dei regali. Guarda quali...

"Grazie honey B... E' davvero gentile da parte tua..." scrive Lady Gaga, condividendo su Instagram lo scatto di un bellissimo mazzo di rose rosse che Beyoncé le ha inviato in segno di amicizia e per una pronta guarigione. Ma non è stato il solo regalo che la cantante, costretta ad uno stop del suo tour mondiale a causa della fibromialgia, da cui è affetta, ha ricevuto da Queen B. In un altro post Lady Germanotta mostra una felpa Ivy Park (la linea di Beyoncé, ndr): "Grazie honey B per questa felpa...”