Lady Gaga e Kate Moss, la strana coppia avvistata a Parigi

12:17 - Di eccentricità e voglia di trasgredire ne hanno da vendere, così in molti si sono allarmati quando alla Parigi Fashion week sono state avvistate insieme Lady Gaga e Kate Moss. Complici le sfilate, la modella e la postar non si sono lasciate un attimo. Durante i defilé e ai party notturni. Che stiano pensando a una collaborazione artistica? Miss Germanotta ha già postato su Instagram uno scatto in cui ringrazia la città per la "l'ispirazione"...