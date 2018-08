Lady Gaga, dal 28 dicembre parte la sua residency a Las Vegas

A dicembre aveva annunciato di aver firmato un accordo per una residency a Las Vegas ("Si avvera il sogno di una vita, aveva dichiarato). Ora Lady Gaga , sempre via social, ha comunicato i dettagli della sua nuova avventura al Park Theatre MGM della "città che non dorme mai", che prederà il via il 28 dicembre. Per l'occasione l'icona pop terrà due differenti show, "Enigma" (23 date) e "Jazz e Piano Engagements" (4 date).

I biglietti saranno in vendita dal 13 agosto e le 27 date totali saranno spalmate da dicembre fino all'inizio di novembre 2019: sarà in pianta stabile al Park Theatre da dicembre 2018 a febbraio 2019, poi dopo una pausa tornerà prima a giugno e successivamente a ottobre. Secondo un comunicato stampa diffuso, Lady Gaga Enigma "porterà i fan in un'avventura costruita intorno ai suoi più grandi successi pop", mentre Lady Gaga Jazz & Piano si concentrerà su "versioni ridotte delle sue canzoni, così come la musica del The Great American Songbook".



In un'intervista a People, la star aveva detto: "Non vedo l'ora di condividere 'Enigma' con tutti i miei fan e con Las Vegas. Stiamo creando uno spettacolo diverso da qualsiasi cosa abbia fatto prima. Sarà una celebrazione di tutto ciò che è unico e diverso in noi. Le sfide possono essere superate con creatività e coraggio che nasce da avversità, amore e musica".