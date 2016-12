Lady Gaga da Contessa a casalinga: cucina per il fidanzato Taylor Kinney

Lady Gaga riserva sempre sorprese, ma stavolta miss Germanotta lascia davvero i fan a bocca aperta. La cantante e attrice, Contessa in tv nella serie "American Horror Story: Hotel", si trasforma in una perfetta casalinga, cucinando per il futuro marito Taylor Kinney. Gaga, si sa, fa tutto in grande e anche in cucina non si limita alla semplice omelette. Il menù lo si evince dal suo Instagram e prevede ravioli fatti a mano e ragù alla bolognese.