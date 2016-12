29 dicembre 2014 Lady Gaga al naturale... la popstar si leva tutto, anche le parrucche La cantante ha postato su Instagram una foto in cui si mostra in topless e senza capigliature posticce Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:50 - Bionda platino come Marilyn, caschetto nero corvino, una cascata di riccioli bruni. Si potrebbe andare avanti a lungo a elencare le acconciature sfoggiate da Lady Gaga. Tutte rigorosamente posticce. Ora la popstar ha deciso di presentarsi al naturale. Su Instagram ha postato una foto dove si offre all'obiettivo in topless ma soprattutto con in mano due parrucche mentre la testa è libera, con capelli corti e raccolti.

Gaga ha corredato l'immagine con il commento "Il vostro cuore è pieno di vanità, il mio di follia". Il suo mettersi a nudo può essere interpretato anche come un esporre pubblicamente le proprie maschere, presentarsi, senza trucco, parrucche e vestiti sgargianti.



D'altro canto è da tempo che Stefani Germanotta sembra voler prendere sempre più le distanze dal personaggio Gaga, al punto che in una recente intervista a Yahoo ha affermato di essere "lady di giorno e Gaga di notte", e d'altro canto basta dare un'occhiata al suo Instagram per vedere quanto spesso il suo lato privato più vero appare.