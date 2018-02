Lady Diana alla sbarra: principessa del popolo o manipolatrice della stampa?

“Lady Diana, indimenticata icona, protagonista assoluta della scena mondiale - commenta l’autrice Elisa Greco - morta tragicamente è stata una vittima oppure ha innescato una spirale da cui è stata travolta? Quale il confine tra la propria vita privata e l’immagine pubblica? E quest’ultima deve o può prendere il sopravvento? Queste le domande alle quali risponderà il pubblico in sala con il suo verdetto”



A rendere pubblici i capi d’accusa, sarà il Presidente della Corte Giudicante, il magistrato Giuseppe Cernuto giudice del Tribunale di Milano, mentre a sostenere l’accusa sarà il Pubblico Ministero Giovanni Polizzi, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Milano che dovrà confrontarsi con l’Avvocato Annamaria Bernardini De Pace nel ruolo di agguerrito Avvocato Difensore. In contraddittorio si alterneranno le testimonianze per l’accusa della giornalista di Radio24 Marta Cagnola e del professore nonché scrittore Derek Allen mentre per la difesa interverranno la giornalista di TgCom24 Marina Maltagliati e il giornalista, già corrispondente Rai e scrittore esperto conoscitore della monarchia inglese Antonio Caprarica. A rivestire i panni della protagonista Lady Diana, la scrittrice e firma del Fatto Quotidiano Januaria Piromallo. Al termine del dibattimento, la giuria popolare emetterà il suo verdetto: colpevole o innocente?



