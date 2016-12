La Sora Cesira diventa internazionale e canta... tutto sulla Grecia

I suoi cybertormentoni sono ormai un classico della Rete, destinati ogni volta a diventare virali. Ma adesso la Sora Cesira si è superata guardando addirittura alla situazione internazionale. Ecco quindi "All About The Greece (No Euro)", ricostruzione ironica, in un inglese a dir poco maccheronico, della crisi greca cantata sule note e sul video di "All About That Bass" di Meghan Trainor.