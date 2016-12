La notte magica del Volo: come i Tre Tenori infiammano con "Nessun dorma"

Dopo il grande successo che li ha visti incantare 6000 persone nell'affascinante cornice di Piazza Santa Croce a Firenze lo scorso 1° luglio, Il Volo ha deciso di far rivivere al suo pubblico le emozioni di un evento unico e irripetibile con un album speciale, in versione CD e nella deluxe edition 2CD + DVD, che vede la partecipazione straordinaria di Placido Domingo. Sempre da venerdì, con la prenotazione del disco si avrà diritto al download immediato del brano "Granada" e “Nessun dorma”.



26 anni fa in “UNA NOTTE MAGICA” a Roma Jose’ Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti cantarono insieme in uno dei templi più suggestivi dell’Opera, Il Teatro delle Terme di Caracalla a Roma, creando quello che rimane il più grande evento musicale del secolo: "I TRE TENORI".



Il 1° luglio Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo hanno incantato il pubblico di piazza Santa Croce strappando applausi ed ovazioni, in un programma dove le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si sono alternate armoniosamente a brani tratti da famosi musical e alle più celebri arie d’opera. E per una sera è stato come se il grande trio composto da Domingo, Carreras e Pavarotti, fosse davvero tornato sul palco. Anche perché a dirigere l’orchestra si è presentato Placido Domingo, che ha anche duettato con Il Volo in “Non Ti Scordar Di Me”.



E adesso Il Volo vuole ripetere quell’emozione per chi l’ha vissuta e per farla scoprire al pubblico più giovane tramite un tributo unico ai tre incomparabili tenori con il supporto della Sig.ra Nicoletta Mantovani e della Fondazione Luciano Pavarotti.



“Un tributo a questi grandi artisti e a quel grande evento potrebbe risultare presuntuoso ma, non lo è, in quanto non ci verrebbe mai in mente di paragonarci ai nostri idoli, a coloro che ci hanno, da sempre, ispirato artisticamente” ha detto Il Volo.

“Sono molto felice di esser con Piero, Ignazio e Gianluca dirigendoli in questa notte magica sotto le stelle, in questa bellissima città: Firenze! Amo davvero questi ragazzi. Stanno portando per il mondo questo fantastico repertorio – la stessa musica che canto nei miei concerti” ha risposto Plácido Domingo.



Il Volo intanto si prepara a un lungo tour mondiale dell'album che avrà inizio dagli Usa a marzo 2017. Queste le prime date annunciate, che vanno ad aggiungersi all'appuntamento del 19 Maggio all'Arena di Verona:

5 maggio TORINO - Pala Alpitour

6 maggio BOLOGNA - Unipol Arena

9 maggio MILANO - Mediolanum Forum

12 maggio ROMA - Pala Lottomatica

19 maggio VERONA - Arena