La musica country piange Merle Haggard, morto nel giorno del suo compleanno

E' morto, nel giorno del suo 79esimo compleanno, il cantante country Merle Haggard, noto per brani come "Mama Tried" e "If We Make It Through December". Lo ha annunciato il suo manager, Frank Mull. Nato il 6 aprile del 1937 vicino a Bakersfield, in California, perse il padre all'età di nove anni e lascia la scuola. Entrò ed uscì più volte dai riformatori. Nella sua carriera ha vinto tre Grammy e pubblicato cinquanta album.