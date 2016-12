La Marcia di Topolino reinterpretata dalla Milano Chamber Orchestra

Il 18 novembre Topolino , l'icona di casa Disney , festeggia il suo compleanno e per questa importante occasione The Walt Disney Company Italia ha deciso di affidare alla Milano Chamber Orchestra la reinterpretazione della celebre " Marcia di Topolino ". Cinque generi musicali diversi che la giovane orchestra ha reinterpretato per illustrare cinque aspetti della personalità di Mickey Mouse.

L'orchestra è composta da 22 musicisti provenienti da tutto il mondo e diretta dall'italo-argentino Marco Seco. Questi gli stili con cui la marcia è stata reinterpretata.



Lo Swing, ispirato alle musiche in voga negli anni 30 sottolinea il lato romantico di Topolino sempre pronto a compiere mille peripezie per la sua amata Minnie;



La musica elettronica con i suoi strumenti particolari, come la chitarra elettrica e il drumpad, produce ritmi moderni che mettono in risalto le sfaccettature vincenti della personalità di Topolino;



Il Funky con il suo ritmo in quattro quarti mette in luce il suo aspetto brillante e curioso che gli permette di trovare sempre soluzioni creative e inaspettate;



Il Rock che vede protagonista assoluta la chitarra elettrica, un omaggio al suo coraggio perchè Topolino è pronto a tutto per aiutare gli amici;



E naturalmente il Classico perché l’eleganza senza tempo è la caratteristica per eccellenza dell’icona Disney che con i suoi inconfondibili pantaloncini rossi dai bottoni gialli ha conquistato un posto speciale nei cuori di milioni di fan.