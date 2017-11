La Festa del Cinema di Roma chiude con "The Place" di Paolo Genovese

E` stato accolto da un applauso della stampa uno dei film più attesi della Festa del Cinema di Roma, "The place" di Paolo Genovese, che ha chiuso anche la rassegna capitolina. Dopo il successo di "Perfetti sconosciuti", il regista romano riunisce di nuovo un grande cast in un'unica location per una storia che pone profondi interrogativi sul confine tra il bene e il male e la capacità che ha ognuno di noi di guardarsi dentro per stabilire i propri limiti morali.