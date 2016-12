La Dolce Vita , anche il capolavoro di Fellini avrà il suo remake

Il progetto della Ambi group di Andrea Iervolino e Monika Bacardi è riuscito a convincere la famiglia del regista riminese, scomparso nel 1993, come ha spiegato la nipote Francesca Fellini in un comunicato stampa: "Daniele, Andrea e Monika hanno un progetto bellissimo e, considerando il loro patrimonio culturale italiano, la loro profonda approvazione e comprensione del lavoro di mio zio, credo siano i più adatti a questo ruolo", ha fatto sapere l'erede, specificando di aver rifiutato molte offerte simili in passato.



L'idea di riportare La Dolce Vita sul grande schermo, seppur con un film che si propone di essere un omaggio alla pellicola originale, è l'ultima espressione della tendenza nostalgica che ha assalito Hollywood negli ultimi anni. Una scelta che, secondo i critici, è figlia della crisi di inventiva dell'industria cinematografica americana.



La Dolce Vita, uscito nel 1960 destando non poco scalpore, vinse la Palma d'Oro a Cannes nello stesso anno e un Oscar per i costumi.