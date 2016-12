23 febbraio 2015 La Christie in versione "Giallo a teatro" Carcano, in scena "Assassinio sul Nilo" A Milano uno dei più celebri racconti della scrittrice britannica, con un duplice omicidio nella raffinata cornice di una nave da crociera in viaggio lungo il fiume Tweet google 0 Invia ad un amico

14:54 - Da "Poirot sul Nilo" ad "Assassinio sul Nilo": Agatha Christie adatta il suo romanzo per la scena e la compagnia Attori & comici, ormai specializzata nei gialli della scrittrice british, lo propone al teatro Carcano, dove lo spettacolo resta in scena fino a domenica primo marzo.

Una splendida scenografia, con le ampie vetrate del salone sulla nave da crociera, fa da cornice alle vicende della splendida ereditiera Kay, del suo novello sposo Simon e della rivale, la ex di lui Jacqueline. I personaggi si presentano alla spicciolata mentre salgono a bordo e subito si scatenano gli intrighi e i veleni tra compagni di viaggio e di vita. Poirot, come nell'adattamento teatrale, viene qui sostituito da un canonico, lo zio della prima vittima, Kay, che potrebbe, come tutti gli altri personaggi, avere qualche motivo per uccidere la bella e viziatissima nipote.



Fedelissima al romanzo, la ricostruzione della vicenda riesce a tenere gli spettatori con il fiato sospeso anche per l'ottima caratterizzazione dei personaggi che si alternano e si incrociano in scena.



Con Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola, Stefano Messina, Carlo Lizzani, Reoberto Della Casa, Claudia Crisafio, Elisa Di Eusanio, Sebastiano Colla, Viviana Picariello, Luca Marianelli

Traduzione Edoardo Erba

Regia Stefano Messina



"Assassinio sul Nilo" sarà replicato da martedì a sabato alle 20,30 domenica alle 15,30. Per informazioni telefonare al numero 02- 55181377.