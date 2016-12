La Bella e la Bestia, il cast per la prima volta insieme... in un selfie

15:55 - Emma Watson compie 25 anni e compare per la prima volta insieme ai co-protagonisti de "La Bella e la Bestia", il live action movie della Disney in lavorazione. Il selfie di gruppo - pubblicato da Josh Gad, che nel film interpreterà la spalla di Gaston, Le Tont – include gli attori principali della pellicola: Gad, Dan Stevens, la Watson, Luke Evans e il premio Oscar Kevin Kline.

L'ex Hermione della saga di Harry Potter interpreterà Belle, la giovane protagonista della favola, che andrà oltre le apparenze e si innamorerà della Bestia, Dan Stevens. L'attore, noto per il ruolo di Matthew Crawley nella serie tv britannica Downton Abbey, si contenderà l'amore della ragazza con Gaston, il macho del villaggio interpretato da Luke Evans, attualmente al cinema con Fast & Furious 7. Kevin Kline vestirà invece i panni del bizzarro padre di Belle, Maurice.



I cinque attori non sono le uniche stelle che parteciperanno al film. La Disney ha infatti ingaggiato un cast di primissimo piano, anche per quanto riguarda i doppiatori degli altri personaggi: la teiera Mrs Bric avrà la voce di Emma Thompson, il pendolo Tockins, quella di sir Ian McKellen, mentre lo spolverino Plumette sarà doppiato dall'attrice britannica Gugu Mbatha-Raw. Non si conosce ancora chi presterà la propria voce a uno dei personaggi più amati del cartoon Disney, Lumière.



Ci vorrà molto tempo per vedere il film nelle sale. La Disney prevede di rilasciare la pellicola, sceneggiata dallo scrittore americano Stephen Chbosky e diretta da Bill Condon, il 17 marzo 2017. Questo perché il trucco della Bestia richiede tempo e il lavoro di post-produzione per animare gli oggetti fantastici del film impegnerà i tecnici per molti mesi. Gli attori però sono già carichi e nel messaggio che accompagna il simpatico selfie si rivolgono ai fan: “Non vediamo l'ora che tu sia nostro ospite”, che non è altro che una citazione del ritornello della celebre canzone del film d'animazione del 1991, il tormentone "Stia con noi".